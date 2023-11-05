Fahrettin Koca duyurdu: Mısır, Sahra Hastaneleri'nin sevkiyatı için limanlarını açtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Gazze için kuracağı Sahra Hastaneleri için Mısır ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüşmesini aktaran Koca, Sahra Hastaneleri'nin sevkiyatında kullanılacak iki geminin Mısır Limanları'na girişine izin verildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştüğünü ve iki Türkiye bandıralı yardım gemisinin Mısır Limanları'na girişine izin verildiğini duyurdu.

Sosyal medya platfromu X üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları ve acil tedaviye ihtiyacı olan bine yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a götürülmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Koca, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile Türkiye'ye transfer edilmesinin planlandığını belirtti.

Koca ayrıca Sahra Hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için bekletilmekte olan iki geminin Mısır limanlarına giriş iznini aldığını söyledi.

KOCA, MISIR SAĞLIK BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Dün gece Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Önemli gelişmeler var.

Mısır Sağlık Bakanı Değerli Dostum Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze’deki insanlık dışı İsrail saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdim.

Görüşmemizde, birçok önemli hususta mutabık kaldık: Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1.000’e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Sn. Bakanla mutabık olduğumuz bu hayati gelişme için gerekli çalışmaların planlaması ve yürütülmesi için karar birliğine varıldı

Dün gece Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Önemli gelişmeler var.



Mısır Sağlık Bakanı Değerli Dostum Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze’deki insanlık dışı İsrail saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya yönelik bir… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2023

2 GEMİNİN MISIR LİMANLARINA GİRMESİNE İZİN VERİLDİ

Görüşmemizde Sn. Bakan bizimle önemi büyük bir bilgi daha paylaşmıştır: Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye’nin Mısır’a göndermek istediği Sahra Hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır.

Sayın Bakan ile Gazzeli kardeşlerimizin tedavileri amacıyla oluşturmuş olduğumuz bu yakın ve insani değeri unutulmayacak iş birliğinin Mısır ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan işbirliğine de ivme kazandıracağına olan inancımızı artırmıştır. Gazze’deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır."