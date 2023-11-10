Fahrettin Koca'nın doktorları kastederek para sayma işareti yapmasına TTB'den tepki: 'Utanıyoruz'

Türk Tabipler Birliği, "Hekimler sizin yüzünüzden gidiyor" eleştirisine "Bizden dolayı değil" diyen ve para sayma işareti yapan Sağlık Bakanı Koca'ya tepki gösterdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların daha fazla kazanç için yurt dışına gittiği sözlerini eleştirdi.

TBB'nin yaptığı paylaşımda, Fahrettin Koca'nın doktorların ülkeyi terk etmeleri ilgili yapılan eleştirilerin ardından "Bizden dolayı değil" dedikten sonra para sayma işareti yaptığı anların videosuna yer verildi.

Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı’nın “analizi”…



UTANIYORUZ! pic.twitter.com/0VTTumQIWn — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) November 10, 2023

TTB'nin konuya ilişkin paylaşımında "Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı’nın “analizi”… UTANIYORUZ!" sözlerine yer verildi.