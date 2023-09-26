Failler, delillere rağmen serbest

İstanbul’da yaşayan 2 kız kardeşe cinsel saldırıda bulunan iki erkek, iddianamede yer alan delillere rağmen beraat etti. Davayı istinafa taşıdıklarını söyleyen Avukat Osma, “Etkin bir soruşturma yürütülmüyor” dedi.

İlayda KAYA

Kadına ve çocuğa yönelik cinsel saldırı ve istismarın sonu gelmiyor. 21 yaşındaki Ö.E ve 17 yaşındaki P.E. isimli kız kardeşlerin yaşadıkları bunun son örneği. Ö.E. ve P.E. aynı mahalleden tanıdıkları İ.K. ve A.K. tarafından cinsel saldırıya ve istismara maruz bırakıldı. Bilirkişi raporlarında saldırı somut delillerle yansıtılsa da failler serbest bırakıldı. Dosya istinafta. Kız kardeşlerin avukatı Begüm Osma, “Etkin bir soruşturma yürütülmedi. Delillere rağmen saldırganlar serbest” dedi.

İstanbul Çekmeköy’de yaşayan 21 yaşındaki Ö.E ve 17 yaşındaki P.E aynı mahalleden tanıdıkları A.K ve İ.K. isimli iki erkeğin geçen sene cinsel saldırısına ve istismarına uğradı. Ö.E. ve P.E’nin şikâyetçi olmasının ardından açılan davada A.K. tutuksuz, İ.K. ise tutuklu yargılandı. İstanbul Anadolu Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu ayın 18’inde görülen 3’üncü ve son celsede İ.K. ve A.K.’ye beraat verildi. Süreci istinafa taşıdıklarını söyleyen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Gönüllü avukatlarından Begüm Osma, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Yargılama sırasında oldukça alışık olduğumuz fail aklayıcı söylemlere şahit olduk. Ne acıdır ki mağdurun o saatte orada ne işi olduğu, ‘alkol’ içip içmediği sorgulanırken sanıklara aynı sorular sorulmadı, iddianame oldukça açık ve usule uygun tanzim edilmişken ne yazık ki etkin bir yargılama gerçekleştirilmedi” dedi.

SOMUT DELİLLER VAR

Savcının dosyayı detaylı incelemediğini de aktaran Osma, şöyle devam etti: “Olay yeri incelemesi bile yapılmadı. P.E. ve Ö.E. de kovuşturma aşamasında travmatize edilerek ve adli görüşme odasında dinlenme talepleri reddedilerek mahkeme huzurunda dinlendi. Savcılık aşamasında eksik inceleme olmaması açısından kıl incelemesi de talep ettim ancak bu talep de reddedildi. Mahkeme aşamasındayken Ö.E.’nin sağlık sorunlarının sürmesi nedeniyle mahkeme heyetinden meni incelemesi talep ettim. HPV’ye ilişkin bir sağlık taraması yapılmasını istedim ancak savcı ‘HPV öyle bulaşmaz’ diyerek talebi reddetti. Delillere rağmen beraat verildi ve sanıklara tazminat haklarını hatırlatıldı. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz.”

İDDİANAMEDE DE YER ALDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İ.K. ve A.K. hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede saldırganların cinsel saldırı suçundan cezalandırılmaları istendi. Ayrıca iddianamede cinsel şiddetin gerçekleştiğine dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:

“Şüpheliler ile mağdur ve müşteki arasında herhangi bir husumet olmadığı, mağdur ve müştekinin şüphelileri sebepsiz yere suçlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mağdur ve müşteki beyanlarının dosya içerisindeki somut delillerle (DNA karşılaştırmasında şüpheli İ.K.’ye dair meni örneklerinin tespitini içeren bilirkişi raporu, müştekinin cinsel organında taze kanamalı yırtık olduğuna dair doktor raporu, mesaj çıktıları) uyumlu olduğu, bu nedenle beyanlarla şüphelilerin atılı cinsel eylemleri gerçekleştirdiği kanaatine varıldığı belirlenmiştir.”

Öte yandan raporlara göre olaydan sonra Ö.E.’ye HPV, Vajinit, Hemoroid teşhisi de konuldu.