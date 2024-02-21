Faiz artışına seçim molası

BirGün / ANKARA

Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Son faiz artışında seçimlere kadar bekleme mesajı veren TCMB’nin politika faizini yüzde 45’te sabit tutması bekleniyor.

Ocak ayında son faiz artışının ardından açıklanan karar metninde enflasyonla mücadele için “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği” mesajı verilmişti.

Bu mesaj, TCMB’nin seçimlere kadar ‘bekle-gör’ dönemine geçmesi olarak değerlendirildi. Faiz kararı için Bloomberg HT'nin anketine katılan 25 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Öte yandan bu anket döneminde 22 kurum, 2024 yılsonuna dair faiz tahminini paylaştı. Buna göre piyasanın Şubat’ta, 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 40 seviyesi oldu. 2024 yılsonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 45, en düşük beklenti yüzde 30 seviyesinde ifade edildi.

Ankette katılımcılara faize ilişkin ilk indirim beklentileri de soruldu. Buna göre tahminini paylaşan 23 kurumdan 11 tanesi TCMB’nin ilk indirim hamlesini 2024’ün üçüncü çeyreğinde bekliyor. 6 kurumun beklentisi ise ilk indirim hamlesinin 2024’ün dördüncü çeyreğinde olacağı yönünde. 5 kurum 2024 yılında TCMB’den faiz indirimi beklemezken 1 kurumun öngörüsü ise ilk indirimin eylül ya da ekim ayında olacağı yönünde.

TCMB Başkanı Karahan, 8 Şubat'ta yaptığı enflasyon raporu sunumunda kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini ve bu konuda çalışmalarının olduğunu aktararak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirtmişti.