Faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum
Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 29,1297'den kapatmasının ardından bugün 29,1637'e çıkarak rekor kırdı. TCMB'nin faiz kararının ardından dolar/TL'de yatay seyirde hareketlilik gözlendi. Faiz kararı öncesi dolar/TL 29,1637'e çıkarak rekor kırmıştı.
İstanbul serbest piyasada 29,1310 liradan başlayan dolar 29,1637'e çıkarak yeni rekorunu kıran dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yatay seyirdeki hareketliliğini sürdürdü. Euro ise 31,9120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada saat 11.00'den itibaren dolar/TL 29,1607'den, euro ise 32,0322 seviyesinden işlem görüyor.
Dün doların satış fiyatı 29,1310 lira, euronun satış fiyatı ise 31,9430 lira olmuştu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Bugün yurt içinde açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), faizi beklentiler dahilinde 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı.
Öte yandan, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin etmişti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
16.30 ABD, 3.çeyrek GSYH
16.30 ABD, aralık ayı Philiadelphia imalat sanayi endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları
18.00 ABD, kasım ayı öncü endeks