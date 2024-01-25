Faiz kararı sonrası döviz kurlarında son durum

Merkez Bankası'nın politika faizini artırma kararı sonrası dolar/TL'de herhangi bir değişim olmazken, euro/TL'de sınırlı artış görüldü. İstanbul serbest piyasada dolar 30,2820 liradan işlem görüyor. 32,9580'den işlem gören euro/TL ise 33,0795 seviyesine çıktı.

Ekonomi 25.01.2024 09:04 Giriş: 25.01.2024 09:04

Güncelleme: 25.01.2024 14:12 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yeni yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar kurunda herhangi bir değişim olmadı. Euro/TL'de ise sınır yükseliş gözlemlendi. Yeni güne yatay başlayan dolar/TL 30,2820'den işlem görüyor. Euro/TL 32,9580'den 33,0795 seviyesine çıktı. Dün 30,00-30,36 bandında seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 30,2382'den tamamladı. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı