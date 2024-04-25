Faiz kararının ardından dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 32,5850 liradan, euro 34,8980 liradan güne başladı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutması kararının ardından dolar 32,5347 seviyesine geriledi.

TCMB Para Politikası Kurulu, yerel seçim sonrası ilk faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit bıraktı.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL'de sınırlı düşüş yaşandı.

Güne 32,5850'den başlayan dolar 32,5347 liraya geriledi. 34,8980 liradan başlayan euro ise 34,9792 seviyesinde.

Dün doların satış fiyatı 32,5200 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,7910 lira olmuştu.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.