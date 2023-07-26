Faiz yükü giderek artıyor, ülke yokuş aşağı gidiyor

Ülkenin borcu 5,6 trilyon TL’yi geçti. Bu yıl 646 milyar TL faiz ödemesine gidecek. CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu, “Ülke freni patlayan araba gibi aşağı doğru gidiyor” dedi.

Aycan KARADAĞ

AKP iktidarı ülkeyi borç batağına sürüklemeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, borç stokunun 2 trilyon 576 milyar lirası iç borç, 3 trilyon 41 milyar lirası da dış borçlardan oluşuyor.

Uzun vadeli dış borçlanma konusunda sorunlar yaşayan hükümet, günü kurtarmak için kısa vadeli borçlanmaya yöneldi. Vadesi bir yıl ve daha az olan kısa vadeli borçlar mayıs ayında 165,6 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı.

KARTOPU GİBİ BÜYÜYOR

Toplam borç yüzde 81,4’ü döviz ve değişken veya TÜFE’ye endeksli borçlardan meydana geliyor. Borcun yüzde 67,1’i ise döviz cinsinden alınmış borçlar. Bu nedenle de stok sadece kur artışına değil faiz ve enflasyondaki artışa da oldukça duyarlı bulunuyor.

Öte yandan haziran ayında faiz yükünde ayrıca 539 milyar liralık artış meydana geldi. Ocak-Haziran döneminde 275 milyar lira faiz ödemesi yapılabildiği görüldü. Borç stoku bu ölçüde büyürken, Mecliste kabul edilen torba yasayla Cumhurbaşkanına 2023 yılı net borçlanma limitini 2,2 trilyon liraya kadar çıkarma yetkisi verildi. Ocak-Haziran döneminde bu limitin 415 milyar lirası kullanıldı. İktidar yıl sonuna kadar 1,8 milyar liralık bir net borçlanma planlıyor. Türkiye ekonomisinin, uzun bir süredir içinde bulunduğu enflasyon, kur ve borç sarmalı, iktidarın uyguladığı seçim ekonomisinin ağır faturası yüzünden giderek daha çok içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Torba kanunla Cumhurbaşkanına 2,2 trilyon liraya kadar borçlanma yetkisi verilmesi 2023 yılında devletin iç ve dış borcunun katlanarak artacağını gösteriyor.

YOKUŞ AŞAĞI GİDİYOR

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Ülke freni patlayan araba gibi, yokuş aşağı gidiyor” dedi ve ekledi: “Maalesef hepimiz aynı arabadayız. Ülke hem borcunu, hem borcun faizini ödemek, hem de bütçe açığı için sürekli yeni borçlanmaya gidiyor. TBMM’de kabul edilen Ek Bütçe Yasa Teklifi ve torba kanun içerisinde gizlenen ek bütçe ile birlikte 2023 yılı bütçesinin 1,5 trilyon liraya yakın açık vermesi bekleniyor.”

Bakırlıoğlu, “Ek bütçe ile bütçeden bu yıl yapılacak faiz ödemeleri 646 milyar liraya çıkarıldı. Faiz dışı açığında 810 milyar lirayı bulacağı konuşuluyor. Yıllık cari işlemler açığı 60 milyar doları bulan Türkiye’nin hem bu dış borç ödemesini finanse edebilmek hem de cari işlemler açığını finanse edebilmek için bir yıl içerisinde 270 milyar dolarlık finansman bulması gerekiyor” diye konuştu.

Bakırlıoğlu şunları kaydetti: “Çevremizde borcunu borçla kapatarak yaşamaya çalışan, insanları görüyoruz. Bir kredi kartından çekip diğerini kapatmaya, kredi çekip, başka kredi borcunu ödemeye çalışan o kadar çok insan var ki, bunları biliyoruz. Sonuçta borçlar ödenemez hale geliyor takibe düşmeler, icralar oluyor. Devletler de öyle, borcu borçla kapatmaya çalışırsanız sonuçta bugün olduğu gibi bırakın borçları, faizlerini bile ödeyemez hale gelirsiniz. ”