Falyalı davası: Soylu'nun para aldığı iddia edildi

Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan Mustafa Söylemez, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı'dan rüşvet aldığını öne sürdü. 7 sanıklı davada mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kıbrıs’ta öldürülmesine ilişkin davanın onuncu duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa Söylemez, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı'dan para aldığını öne sürdü.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın aktardığına göre Söylemez, Süleyman Soylu'ya parayı eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz getirdiğini iddia etti.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa Söylemez Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Cengiz Şener Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Ender Yıldız İzmir 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tutuklu olan Abdurrahim Çelik ve Mehmet Faysal Söylemez duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savcı, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediğini yineledi.

Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs'ün ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından 33'er yıldan 46'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettikleri mütalaasını tekrar etti.

HAKİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mehmet Faysal Söylemez’in avukatı Coşkun Atılgan, mahkeme başkanını 'görevi kötüye kullanmak' iddiasıyla HSK’ye şikayet ettiğini söyledi. Atılgan, “Karar veremezsiniz. Katıl dışarda. Katil, Ulvi Umutlu. Beni öldürecekler. İki çocuğum var. Eğer öldürülürsem sorumlusu sizsiniz” dedi.

"KİMSEYİ TANIMIYORUM"

Mehmet Faysal Söylemez ise savunma yapmayacağını belirten konuşmasının toplumu ve kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olduğunu belirterek "Dünyanın en zor işi, var olmayan bir şeyin varlığını ispatlamaya çalışmaktır. Bu davada benden istenen tam da budur. Sizlere dosyadaki durumumu anlatayım; hayatım boyunca Kıbrıs'a hiç gitmedim. Hayatım boyunca hiç gazinoya gidip kumar oynamadım Hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım, satmadım. Hayatım boyunca kara para aklamadım. Hayatım boyunca hiç kimseye şantaj yapmadım. Bunları yapmamış biri olarak Halil Falyalı denen şahsı tanımam mümkün değildir. Kendisini kesinlikle tanımıyorum. Kendisinin de beni tanıması mümkün değildir. Dosyada tanık, sanık, müşteki adı geçen hiç kimseyi tanımıyorum” dedi.

"ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ, SOYLU’NUN KURYESİDİR"

Söylemez, şunları söyledi:

"Kardeşim Mustafa Söylemez bu olayla ilgili gözaltına alınmıştı, polis bu olay ile ilgili soruşturmasını yürütürken ben de kendimce soruşturmaya başladım. Bu durum birilerini rahatsız etti, o dönemdeki polislerin en tepesindeki 'Soysuz Süleyman' bu durumdan rahatsız olduğu ve kendisinin saklamak istediği şeyler olduğu için emir ve talimat vererek beni gözaltına aldırdı. Savcının gözaltı kararı verme gerekçesi ‘Mehmet Faysal Söylemez'in Mustafa Söylemez 'in kardeşi olduğu tespit edilmiştir’ şeklindedir. Sorun şu ki, kardeşimin suçlu olduğunu da henüz ispatlayamadılar. Dosyada suçu işlediğine dair hiçbir maddi somut delil yoktur. Beni gözaltına aldırma talimatını veren 'soysuz' daha sonra kokainci, kumarcı, kara paracı, şantajcı Hüsnü Falyalı'dan milyon dolar almıştır; parayı Hüsnü Falyalı'dan alıp 'Soysuz Süleyman'a getiren kurye kişi eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'dır. Bunu ben dahil herkes bilmektedir."

DAVADA KARAR ÇIKTI



Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı.

Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.

