Farah Zeynep Abdullah'a, Musa Orhan'dan bir dava daha

Batman'da cinsel saldırıda bulunduğu İpek Er'i intihara sürükleyerek ölümüne sebep olan Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Farah Zeynep Abdullah'a bir dava daha açıldı. Yargılama devam ederken hakkında açılan tazminat davasıyla ilgili olarak Abdullah'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Batman'da cinsel saldırıda bulunduğu İpek Er'i intihara sürükleyerek ölümüne sebep olan Uzman Çavuş Musa Orhan, Farah Zeynep Abdullah'a bir dava daha açtı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdı. Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Orhan'ın tutuksuz yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme heyeti, 24 Mayıs 2022'de açıkladığı kararla Ezgi Mola'ya, 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezası verdi.

Yargılamanın tamamlanmasının ardından Ezgi Mola'ya destek için tweet atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında, Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş geçen yıl 30 Ağustos'ta müvekkiline hareket ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi ancak taraflar uzlaşamadı.

Soruşturmanın ardından Farah Zeynep Abdullah hakkında, Musa Orhan'a sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9 Mart 2023'te görülen duruşmada hakim, Farah Zeynep Abdullah'ın 'hakaret' suçunu işlediğine hükmederek, geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alıp, indirimlerle beraber 65 gün karşılığı 1300 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.



2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yargılama devam ederken Orhan'ın avukatı Mehmet Akkuş tarafından Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası açıldı. Bunun üzerine Abdullah, hakkındaki tazminat davası sürerken sosyal medya hesabından Orhan'a karşı "Şerefsiz ve göründüğü kadarıyla bir geçim yöntemi olarak adalet sistemini kullanan daha doğrusu buna izin verilen Musa Orhan şimdi de bana tazminat davası açmış aç köpek" şeklinde paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle bir kez daha suç duyurusunda bulunuldu.

Başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianameyi hazırlayan savcı, Abdullah'ın sosyal medya hesabından Orhan'a yönelik paylaşımı nedeniyle 'sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu. Tarafların uzlaşmada da anlaşamadığı da iddianamede yer buldu. İddianame mahkemece kabul edildi.