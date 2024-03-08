Farklı dillerde, farklı kıtalarda aynı slogan

Yaren ÇOLAK

Güney Amerika, direniş geleneğiyle, güçlü silahlı mücadelesiyle ve son yıllarda hızla yükselen feminist mücadelesiyle anılan bir kıta.

Kadın cinayetlerini protesto etme amacıyla ilk kez 3 Haziran 2015’te Arjantin’de gerçekleşen Ni Una Menos (Bir Kadın Daha Eksilmeyeceğiz) eylemlerinin sağladığı dinamizm bugün hâlâ devam ediyor. Kadın cinayetleri, ücret eşitsizliği ve kürtaja erişim gibi konularda verdikleri kararlı mücadele kıtada yeni bir dönemin kapısını araladı.

Her yerde genç kadınlar konuşuyor, toplumsal kolektiflerde, grevlerde, yürüyüşlerde, işgallerde, protestolarda, tartışmalarda onlar en önde yer alıyor.

Kolombiyalı feminist Yessica Marcela Cabeza Del Toro 8 Mart’ta BirGün’ün sorularını yanıtladı.

Yessica Marcela Cabeza Del Toro

Kolombiyalı feminist

Bu yıl 8 Mart'ta Kolombiya'da öne çıkan başlıklar ne?

Kolombiya'da Kadınlar Günü'nün anılmasında öne çıkan başlıklar; sosyal adalet, siyasi katılımın desteklenmesi, aktivizm, örgütlü mücadele ve hepsinden önemlisi toplumsal cinsiyet eşitliği. Biz 8 Mart’ta sokaklarda yalnızca taleplerimizi sıralamayacağız. Tarihimizi verilen mücadeleyi anarak onlardan devraldığımız mücadele bayrağını nasıl bir kararlılıkla taşıdığımızı kızkardeşlerimize bir kez daha göstereceğiz. Onlara sokaklardan sloganlarımızla bir kez daha selam yollayacağız.

Ne tür feminist eylemler planlanıyor?

Farklı feminist gruplar, kadın çalışmaları yürüten dernekler, kitle örgütleri ve özgür yurttaşlar, akademik faaliyetlerde ve her şeyden önce büyük şehirlerde Dünya Kadınlar Günü’nde yürüyüşlerinde tek ses olarak birleşecek.

Ülkenizde hangi feminist tartışmalar yaşanıyor ve öncelikli talepler neler?

Feminizmi ilgilendiren tüm mücadeleler eşit derecede önemlidir çünkü bunlar kadına yönelik farklı şiddet türleri üreten ataerkil bir yapının parçasıdır, ancak bugün Kolombiya'da ana tartışma kadın cinayetlerine son vermek.