Farklılıklarımızla sanatta buluştuk

Kadınlar, WOW Dünya Kadınlar Festivali’nde bir araya geliyor. WOW İstanbul’un küratörü Aysun, “Farklılıklarımıza rağmen bir alanda buluşabilmek çok değerli ve bunu sadece sanat ve sanatçılar mümkün kılabiliyor” diyor.

Işıl ÇALIŞKAN

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne sayılı gün kala kadınlar sanat aracılığıyla bir festivalde buluşuyor: WOW Dünya Kadınlar Festivali. Sanatın farklı disiplinlerinin yer alacağı festival, kadın ve kız çocuklarını kutlayan, karşılaştıkları güçlükleri görünür kılan iş birliklerini teşvik etmeyi hedefliyor.

WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, üçüncü edisyonu ile 2-3 Mart tarihlerinde kentin kültür sanat hayatına yön veren ve İstanbul’un en önemli endüstri mirası yapılarından olan Beykoz Kundura’da gerçekleştirilecek. Festival, sohbet, atölye, performans, yemek, müzik ve mentorluk yoluyla sanatın toplumsal cinsiyet eşitliği algısı üzerindeki olumlu etkisinden güç alan yaratıcı toplulukları ve yaratıcı sektörlerde çalışan profesyonelleri izleyici ile buluşturacak. Festivale katılım ise ücretsiz.

BirGün’e konuşan British Council Sanat Direktörü ve WOW İstanbul’un küratörü Esra A. Aysun, kadınları ve kız çocuklarını ele alan bu festivalin sanat aracılığıyla yapılmasının önemini şu sözlerle anlatıyor: “Tüm farklılıklarımıza rağmen uzlaştığımız temel insan hakları eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle, bir alanda buluşabilmek çok değerli ve bunu sadece sanat ve sanatçılar mümkün kılabiliyor. Onun altını çizen bir festival, o yüzden de çok gurur duyuyorum. WOW İstanbul’u yüzü aşkın sayıda sanatçı ve profesyonel mümkün kılıyor.”

SANAT DA BİR ÇEŞİT MÜCADELE ALANI

“Kadın mücadelesinde dayanışmanın önemini nasıl anlatırsınız?” diye sorduğumuzda Aysun, “Sürdürdüğümüz mücadele aslında yaşantımızı, eşit haklar, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile sürdürebilmek için bu değerleri göz önüne çıkarmak. Sanatı görünür kılmayı da ben bir mücadele olarak görüyorum. Her şeye rağmen, bu kadar altyapı eksiklikleri belki destek mekanizmaları, eksikliklere rağmen bence toplumda müthiş bir sanata karşı hem bir olumlu yaklaşım hem de sanat profesyonellerinin ve sanatçıların sayısındaki artış var, bunu bütün şehirlerimizde gözlemleyebiliyoruz. Bu da dayanışmayla oluyor” cevabını veriyor.

Daha önce bir arada durmamış kadın gruplarına gittiklerini söyleyen Aysun, “Bunların arasında engellenen bireyler olarak tanımladığımız, engelli haklarına odaklanan sivil toplum örgütleriyle de konuştuk. Onların kadın odağında çalışmalar yapan gruplarına ulaştık. Bunun dışında İstanbul’da, belki bu uçsuz bucaksız şehrimizde belki hiç görmediğimiz, gitmediğimiz mahallelerdeki kadın örgütleriyle tanıştık, başardıklarını dinleyip gördükçe içimiz umutla doldu” ifadelerini kullanıyor.

İZLEYİCİLER SANATÇI SANATÇILAR İZLEYİCİ

Son altı yıldır üzerinde çalışılan bir festival olduğunu belirten Aysun, festivalin nasıl sonuçlar elde ettiğini şu örneklerle sıralıyor: “Türkiye’den 3 buçuk milyon bireye ulaşmayı başardı festival ve tabii Türkiye dışında da Birleşik Krallık’ın da dahil olduğu sekiz ayrı ülkeye... Bu müthiş bir güç. İşte bu gücün sahibi de festivale katkı verenlerin hem sanatçılar hem sivil toplum profesyonelleri hem de izleyiciler olması açıkçası. Çok interaktif bir içerik yapmayı başarmamız ve içten bir içerik. Zaten WOW Festivali’nin metodolojisinin en büyük başarısı bu, sizi izleyici koltuğundan sahneye çıkaran, konuşmacı ve sanatçıları da izleyici yapan bir festival. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Müze Gazhane’de yaptığımız ilk fiziksel festivalimizde ise, müthiş bir enerji ortaya çıktı. Sayı olarak kısıtlanmamıza rağmen, 5 bin kişiye ulaştık 2 günde ve karlar altında bir Mart hafta sonunda gerçekleştirdik bu festivali. 100’den fazla kadın, içerik sağlayıcı olarak Birleşik Krallık ve Türkiye’den festivalin bir parçası oldular, festivale katkıda bulundular ve bu 5 bin kişiyle bir araya geldiler.”

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Etkinliklerden bazıları şöyle:

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul - 2 Mart 2024 (1. gün)

• WOW Atölye: Kundura Fabrikası Drama Atölyesi (3-6 yaş)

• WOW Atölye: Kundura Fabrikası Drama Atölyesi (6-12 yaş)

• Kundura Hafıza ile Emekli Turu

• Hızlı Mentorluk 1 (EN)

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul - 3 Mart 2024 (2. gün)

• Birlikte Hareket: Hip Hop Ladies Turkey ve Paris Crossley ile Popping & Hip Hop Dans Atölyesi

• WOW Atölye: Kundura Fabrikası Drama Atölyesi (3-6 yaş)

• WOW Atölye: Kundura Fabrikası Drama Atölyesi (6-12 yaş)

• Hızlı Mentorluk 3 (EN)

• Birlikte Hareket: All Styles Dans Kapışması

• Kundura Hafıza ile Rehberli Tur (TR)