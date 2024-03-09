Faruk Bildirici, Kılıçdaroğlu-Portakal tartışmasını yorumladı: Fatih Portakal gazetecilik sınırlarını aştı

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Sözcü TV'nin ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal arasındaki tartışmayı değerlendiren Faruk Bildirici, Portakal'ın gazetecilik sınırlarını aştığını, haber bültenlerinin 'gösteri alanına' döndüğünü söyledi.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, televizyon sunucusu Fatih Portakal ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmayı kendi web sitesinde değerlendirdi.

Portakal'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinin gazetecilik sınırlarını aştığını belirten Bildirici, haber bültenlerinin gösteri alanına döndüğünü ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili ve Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözlerini 'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talimat alarak söylediğini düşündüğünü' dile getiren Portakal'ın kendi ifadesiyle kendi iddiasını çürüttüğünü belirten Bildirici, şöyle yazdı:

"Portakal’ın bu konuşmasında anahtar sözcükler 'düşünüyorum' ve 'kanıtlayamam'. Kişisel bir değerlendirme yaparken bu sözcüklerin sarf edilmesi doğal olabilir. Ama bu konuşma bir haber bülteninde yapılıyor; Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal’a talimat vererek kriz çıkarmakla suçlanıyor. Bu da bir haber konusu ama bu sözcükler haber dilinde olmaz."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını da 'hakaretamiz' bulduğunu belirten Bildirici, "Kılıçdaroğlu böyle bir üslup kullanarak kendisiyle ilgili suçlamayı yanıtlama sınırlarını aşmış oldu" dedi.

Fatih Portakal'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtla gazetecilik sınırlarını aştığını belirten Bildirici, genel olarak haber bültenlerinin bir 'gösteri alanına' döndüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Sadece Fatih Portakal değil, özellikle haber kanallarındaki ana haber sunucuları birbirleriyle haber yarışını bırakıp, gösteri ve yorum yarışına girdiler. El kol hareketleri, bağırıp çağırmalar, ana haber bültenlerini sunucuların gösterisine dönüştürdü; her konuda kişisel görüş ve değerlendirmelerini uzun uzun anlatarak haberleri gölgede bırakır oldular.

Yorum yapmak yerine sundukları haberle ilgili çok kısa analiz yapsalar, izleyici için daha yararlı ve gazeteciliğe daha uygun bir çaba sergilemiş olurlar. Tabii analiz yapmak için bilgi ve araştırma gerekir; kişisel fikirlerini anlatarak analiz yapılmaz."