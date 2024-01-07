Faruk Çelik’in annesi yaşamını yitirdi

Eski bakanlardan, AKP Milletvekili Faruk Çelik, babasından iki hafta sonra annesi Hadise Çelik'i kaybetti.

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in annesi Hadise Çelik, hayatını kaybetti. Çelik, iki hafta önce de babasını kaybetmişti.

Bursa Milletvekilliği de yapan, eski bakanlardan AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in annesi Hadise Çelik yaşamını yitirdi.

Annesinin yaşamını yitirmesinin ardından resmi X hesabından bir paylaşımda bulunan Faruk Çelik, şunları yazdı:

Çok kıymetli babamdan iki hafta sonra yine bir pazar günü çok kıymetli Annem Hedise Çelik sabah vakitlerinde hakkın rahmetine kavuştu.

Bugün ikindi namazına müteakip Yıldırım Bayezid Camii’nden Baruthane Mezarlığına defnedilecektir.

İnşaallah size layık evlatlar olarak yaşadık bundan sonra da amel defterlerinizi açık tutacak evlatlar olacağız. Çok özleyeceğim rabbim cennetinde buluştursun inşallah.

Hadise Çelik, bugün ikindi namazını müteakip Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Baruthane Mezarlığı’nda toprağa verilecek.