Faruk Koca'dan ceza açıklaması: Futbol tarihine kara bir leke olarak geçecek

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, PFDK'den aldığı ceza için "Futbol tarihine kara bir leke olarak geçecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı cezayla ömür boyu futboldan men edilen MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, aldığı cezanın futbol tarihine kara bir leke olarak geçeceğini söyledi.

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'la Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Ankaragücü taraftarlarıyla bir araya gelen Koca, "Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Süper Lig'e çıkarken şampiyonluk kutlamasını bu meydanda yapmıştık. 1,5 yıl önce 50 bin kişilik stadın bu meydana yapılacağından dolayı söz vermiştik. İnşallah 2025-2026 sezonunda bu stat Ankaragücü'nün emrine verilecek. Stat 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ev sahipliği yapacağı için kapasitesi 50 bin kişilik olacak. Burası Ankaragücü'nün evidir. Burası Ankaragücü'nün olacak" ifadelerini kullandı.

KOCA: FUTBOL TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK

Kulüp başkanlığı görevinin artık olmadığını hatırlatan Faruk Koca, "Şu an başkan değilim. Ömür boyu Ankaragücü Kulübü Başkanlığım ve stada girişim yasaklandı. Bu onların ayıbıdır. Eylemin biçimi yanlış olabilir ama bu kadar ağır bir cezanın verilmiş olması da futbol tarihine kara bir leke olarak geçecek. Bizi fiilen yasaklayabilirsiniz ama gönlümüzden Ankaragücü'ne hizmet sevdasını alamazsınız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da bulunan Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olayların ardından ligler bir haftalığına tatil edilmişti. Koca, 15 gün sonra ise tahliye edilmişti.