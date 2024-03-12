Fas, Gazze'ye ilk defa havadan yardım ulaştırdı

Fas'ın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, ilk kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Fas'ın Filistinlilere ilk kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

Fas'taki Hespress internet sitesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, Rabat yönetiminin, Tel Aviv'e, Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım uçakları gönderme talebinde bulunduğunu aktardı. Bu talep, İsrail tarafından olumlu karşılandı.

Bunun üzerine Rabat yönetimi, İsrail hükümetiyle koordineli olarak, yardım malzemesi taşıyan Fas Silahlı Kuvvetleri'ne ait altı askeri uçağı Gazze'ye gönderdi.

Haberde, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye ise yer verilmedi.

SALDIRILARDA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112'ye yükseldi, 72 bin 760 kişi ise yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 426 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.