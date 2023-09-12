Fas'taki depremde son durum: Can kaybı 3 bine dayandı

Fas’ta 4 gün önce meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Fas, 4 ülkeden gelen yardımı kabul ederken onlarca köyün deprem nedeniyle yok olduğu açıklandı, tespit edilen can kaybı 2 bin 901'e yükseldi.

Fas, 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremde şu ana kadar resmî verilere göre 2 bin 901 kişi hayatını kaybederken 5 bin 530 kişi yaralandı. Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkede birçok köyün tamamen yok olduğunu belirtirken Fas, diğer ülkelerden arama-kurtarma için gelen yardım taleplerini kabul etmeye başladı.



Fas, şu ana kadar İspanya, İngiltere, Katar ve BAE’den gelen teklifleri kabul etti. Dört ülke arama-kurtarma uzmanları ve köpekler gönderirken Cezayir de kurtarma personeli ve yardımı taşımak için üç uçak tahsis ettiğini açıkladı.





Devlet televizyonu Fas hükümetinin daha sonra diğer ülkelerden gelecek yardım tekliflerini de kabul edebileceğini söyledi.

Depremde, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahalle ağır hasar gördü. Depremde ‘yokolduğu’ belirtilen köylerden Tinmel’de yaşayan Muhammed Elhasan ise yaşadıklarını Reuters’a anlattı.

"OĞLUMU ARARKEN ÇIĞLIKLAR KESİLDİ"

59 yaşındaki Muhammed Elhasan, deprem olduğunda ailesiyle birlikte akşam yemeği yediğini söyledi. Elhasan, 31 yaşındaki oğlunun dışarı kaçtığını, komşularının çatısının çökmesiyle enkaz altında kaldığını anlattı.





Elhasan, yardım için ağlayan oğlunu aradığını söyledi. Oğlunun ağladığını ve sesini duyduğunu söyleyen Elhasan, daha sonra çığlıkların kesildiğini ve oğlunun cansız bedenine ulaştığını söyledi. Elhasan’ın eşi ve kızı ise evleriden çıkmayarak hayatta kaldı.

"ÖLÜM KOKUSU"



Reuters’ın haberinde köydeki neredeyse her evin ‘yerle bir’ olduğu belirtilirken molozların altında kalan düzinelerce hayvandan yayılan ölüm kokusunun köyün bazı bölgelerine yayıldığı aktarıldı.