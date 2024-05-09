Faşizm karşıtları yasak tanımadı

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ordusunun (Kızılordu) Berlin’e girerek Nazi iktidarının sonunu getirdiği gün olan 8 Mayıs’ta kutlanan Zafer Günü’nde sosyalistler yasak tanımadı. Berlin yönetimi tarafından anmalarda SSCB flamalarının, orak çekiçli bayrağın taşınması, Sovyet askeri marş ve şarkıların çalınmasının yasaklamasına rağmen önceki gece Berlin'deki Brandenburg Kapısı’na zafer sancağı yansıtıldı.

Faşizme Karşı Zafer Günü, Berlin’deki Kızılordu karargâhı olan Karlhorst Askeri Eğitim Merkezi’nde Naziler’in teslimiyet anlaşmasının imzalandığı gece, takvim yaprakları Almanya’da 8 Mayıs’ı, Sovyetler Birliği’nde 9 Mayıs’ı gösterdiği için bir gün arayla yapılıyor.