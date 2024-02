Fatih Akın’lı 'Death Stranding 2' oyunu için fragman yayınlandı

Death Stranding 2: On the Beach oyunu için ilk uzun fragman paylaşıldı. Dün gece gerçekleştirilen Sony’nin 2024 State of Play etkinliği, Hideo Kojima’nın merakla beklenen yeni oyununa da ev sahipliği yaptı.

Kojima Productions imzasıyla 2019 yılında piyasaya sürülen Death Stranding oyunu adından övgüyle söz ettirmişti. İkinci oyunun çalışmaları ise uzun zamandır devam ediyordu. Ünlü bağımsız film stüdyosu A24 bir yandan ilk oyunu beyaz perdeye taşımaya hazırlanırken şimdi de ikinci oyundan kapsamlı bir tanıtım paylaşıldı.

Bugüne dek tam adı bilinmeyen yeni maceranın resmi isminin Death Stranding 2: On the Beach olduğu açıklandı.

Oyunun adının duyurulmasıyla birlikte yapımdan yayınlanan uzun fragman, oyuna dair birçok detaya da ev sahipliği yaptı. Tanıtımdaki görüntülerde Fatih Akın ve George Miller detayları gözlerden kaçmadı.

Yaklaşık 10 dakika uzunluğundaki fragman, ilk oyunun evrenini genişletirken maceraya yeni karakterler, yeni düşmanlar ve sıra dışı silahlar ekliyor.

FATİH AKIN, KUKLAYI CANLANDIRIYOR

On the Beach ile birlikte ana kahramanlar geri dönerken yapıma bazı sürpriz isimler de katılıyor. Mad Max serisinin yönetmeni George Miller ile Duvara Karşı başta olmak üzere birçok bağımsız filmle tanınan ünlü yönetmen Fatih Akın oyunda performanslarıyla yer alacak sanatçılar arasında yer alıyor. Fatih Akın yeni Death Stranding oyununda bir kuklayı canlandırıyor. Kojima, geçen kasım ayında Akın ile birlikte bir fotoğraflarını paylaşmıştı.

Devam macerasında Léa Seydoux Fragile rolüyle, Norman Reedus Sam Bridges rolüyle ve Troy Baker da Higgs rolüyle ilk yapımdaki karakterlere bir kez daha hayat veriyorlar. Kadroya yeni katılan oyuncular arasında ise Elle Fanning ve Shioli Kutsuna yer alıyor.

PlayStation 5 platformu için geliştirilen Death Stranding 2: On the Beach oyunu için henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor. Ancak yapımın 2025 yılı içerisinde oyuncularla buluşması bekleniyor.

The second trailer for "DS2" is now revealed, which I have done the editing. The official title is "DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH". Some new characters are introduced, and there are many hints of the story and gameplay in this trailer. Watch it many times and please… pic.twitter.com/yWSbJydCiK