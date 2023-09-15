Fatih Altaylı: 'Atatürk' filmi Netflix ve Amazon'da yayınlanacak

Fatih Altaylı, Disney+'ın çekilme kararı aldığı Atatürk filminin Netflix ve Amazon Prime Video'da gösterileceğini iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda Disney+ platformu “Atatürk” isimli yapım hakkında aldığı yayınlamama kararı ile Türkiye’de büyük tepki aldı.

Sonrasında yapımın dizi şeklinde önce FOX TV’de ardından da iki parça olarak sinema salonlarında gösterileceği açıklanmıştı. Fatih Altaylı’ya göre Atatürk filmi, Netflix ve Amazon Prime Video’da yayınlanacak.

Altaylı’ya göre Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime girecek.

Altaylı’nın ilgili açıklaması şu şekilde:

“Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da gösterim için ise görüşmeler sürüyor. Ve Disney Plus’ın yayınlamama kararı aldığı diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek.

Yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor.”