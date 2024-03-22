Fatih Altaylı'dan uyarı: Uyanık olun, verdikleri linklere tıklamayın

Gazeteci Fatih Altaylı, montajlanmış fotoğrafı kullanılarak yapılan dolandırıcılık konusunda yurttaşlara, "Uyanık olun verdikleri linklere tıklamayın" uyarısını yaptı.

Gazeteci Fatih Altaylı, dolandırıcılık konusunda yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altaylı, "Montajlanmış bir fotoğrafım kullanılarak aylardır süren siber dolandırıcılık konusunu YouTube programında defalarca dile getirdim" dedi.

"Bunlara yer veren sosyal medya platformlarına defalarca uyarı başvurusu yaptım ve engellemelerini istedim" diyen Altaylı, "Her engellemeye karşın yenileri portal gibi açıldı. Savcılıklara suç duyurusu da yaptım" ifadelerini kullandı.

Değişen bir şey olmadığını belirten Altaylı, yurttaşlara "Uyanık olun verdikleri linklere tıklamayın" çağrısını yaptı.