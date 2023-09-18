Fatih Altaylı'dan Yılmaz Güney yazısıyla ilgili açıklama

Gazeteci Fatih Altaylı, Yılmaz Güney'le ilgili 2000 yılında Hürriyet'te yayınlanan yazısını paylaşmasının ardından tepki çekti. Gelen tepkilere yanıt veren Altaylı, "Yılmaz Güney hakkında 23 yıl önce yazdığım yazıyı yeni zannedip yorum yapanlardan ricam bu yazının 2000 yılında yazıldığını bugün sadece o gün yapılan tartışmaları yeni tartışmalara ışık tutması açısından açısından hatırlattığımı anlamaları" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, sanatçı Yılmaz Güney'le ilgili 2000 yılında Hürriyet'te kaleme aldığı yazıyı dün yeniden hatırlatması üzerine gelen tepkilere yanıt verdi.

Altaylı, bu yazının bugünkü tartışmalara ışık tutması amacıyla hatırlatma yazısı olduğunu ifade etti.

Altaylı X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılmaz Güney hakkında 23 yıl önce yazdığım yazıyı yeni zannedip yorum yapanlardan ricam bu yazının 2000 yılında yazıldığını bugün sadece o gün yapılan tartışmaları yeni tartışmalara ışık tutması açısından açısından hatırlattığımı anlamaları."

Yılmaz Güney hakkında 23 yıl önce yazdığım yazıyı yeni zannedip yorum yapanlardan ricam bu yazının 2000 yılında yazıldığını bugün sadece o gün yapılan tartışmaları yeni tartışmalara ışık tutması açısından açısından hatırlattığımı anlamaları — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) September 17, 2023

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NE OLMUŞTU?

Sanatçı Yılmaz Güney’in ölüm yıldönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Mungan, “Yılmaz Güney’in ölümünün 39. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı” ifadelerini kullanmıştı.

Mungan’ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" demişti.

Güney'in ailesi Abdullah'a dava açacaklarını söylemişti. Gazeteci Fatih Altaylı da bu tartışmaya dahil olarak, 23 yıl önceki Hürriyet'teki köşesindeki, "Benim için Yılmaz Güney, Türkiye’nin Avrupa’daki imajını yerle bir eden, bunu da kendi menfaatleri için yapan bir katildir" ifadesini köşesinde hatırlatmıştı.