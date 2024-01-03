Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

Fatih Altaylı, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Güncel 03.01.2024 00:10 Giriş: 03.01.2024 00:10

Güncelleme: 03.01.2024 00:18 Kaynak: AA

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Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata Köprüsü’nde ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek‘ eylemi düzenlenmişti. Etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı ‘Kelime-i Tevhid’ yazılı bayrakla evine dönerken E.A. adlı gencin yumruklu saldırısına uğramıştı. Gazeteci Fatih Altaylı, sonrasında tutuklanan E.A. için “Eline sağlık” mesajını paylaşmış ve ardından paylaşımı silmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı. Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.