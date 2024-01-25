Fatih Altaylı: İYİ Partili Ümit Özlale İzmir adaylığından çekilebilir

Gazeteci Fatih Altaylı, İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin adaylıktan çekilmesinin gündemde olduğunu iddia etti.

Gazeteci Fatih Altaylı, İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin adaylıktan çekilebileceğini öne sürdü.

Altaylı, YouTube kanalında yaptığı gündem değerlendirmesinde geçtiğimiz günlerde partiden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki "Meral Akşener ve yakınlarının banka hesaplarını inceletti" iddiasının Ümit Özlale hakkında da konuşulduğuna dikkat çekti.

Altaylı, Özlale'nin söz konusu iddialardan rahatsızlık duyduğunu bu sebeple adaylıktan çekilmesinin gündemde olduğunu iddia etti.

Altaylı, şunları söyledi:

”İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ümit Özlale’yi henüz herhangi bir aday açıklaması yokken Meral Akşener İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. Hemen hemen yakın tarihlerde de İYİ Parti’nin önemli isimlerinden, Kurucular Kurulu’ndan, Akşener’in çok yakınında olan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır partiden atıldı. Atılma gereği ise şuydu; söylentiler! Ümit Dikbayır’ın, Meral Akşener ve yakınlarının banka hesaplarında artış oldu mu diye banka hesaplarını inceletti diye bir iddia.

Bu olay epeyce büyüdü ve şöyle sonuçlandı; Ümit Dikbayır’ın partiden ihraç edilmesi ve Dikbayır’ın kendisi hakkında söylenenlere suç duyurusunda bulunarak bu söylenenleri, yapmadığını kanıtlama çabasını gördük.

Şimdi benzer bir suçlama İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale için konuşuluyor.

"AKŞENER KAHKAHA ATARAK 'ÜMİTLERİ KARIŞTIRDIK' DEMİŞ"

Çok emin kaynaklardan olarak Genel Merkez’de şöyle bir şey olmuş; Meral Akşener bu bilgileri elde edince kahkaha atarak demiş ki ‘Galiba biz Ümitleri karıştırdık yanlış Ümit’i attık partiden’.

Bunu bana aktaran İYİ Partililer, Meral Akşener’in bu tavrının parti içerisinde bir rahatsızlık yarattığını, partinin biraz kötü yönetildiğini veya dedikoduya dayanarak yönetildiğini konusunda bir izlenim yarattığını söylüyorlar.

Ben de Akşener, Ümit Özlale’yi İzmir’de aday yapmaktan vazgeçebilir mi? diye sordum.

‘Bu bir olasılık ancak daha kuvvetli olasılık şu; Ümit Özlale bu sözlerden çok rahatsız, kendisi bu işi yapanların 2 kişi olduğunu düşünüyor. Birisi eski İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı şimdi İstanbul Milletvekili olan bir kişi, diğeri ise Akşener’in Özel Kalemi Esma Bekar. Eğer bu iki kişiden hesap sorulmaz ise belki de Ümit Özlale adaylıktan çekilebilir.’ dediler.”