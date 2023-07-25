Fatih Altaylı sordu, Halk TV'nin sahibi Mahiroğlu cevapladı: Bunları CHP’nin açıklaması lazım

Halk TV imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin Halk TV ile olan yayın sözleşmesini tek taraflı feshetmesini değerlendiren Mahiroğlu, ‘Biz genel başkan yardımcılarının, parti sözcüsünün, grup toplantılarımızın ve reklamlarımızın verilmesini istiyoruz’ dediler. Ben reklam haricini parasız verdim. Bunları CHP’nin açıklaması lazım' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV ile yaptıkları sözleşmeyi feshettiklerini duyurmuştu.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu konuya ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Cafer Mahiroğlu, neden böyle bir sözleşme yapıldığına ve neden CHP tarafından tek taraflı feshedildiğine dair merak edilenleri cevapladı.

Mahiroğlu’nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"ANLAŞMADAN HABERİM YOKTU"

“Ben aldığımda da Halk TV’nin CHP ile olan bir anlaşması vardı. Ben bilmiyordum. ‘Parti bize her ay uydu paramızı ödüyor’ dediler. Uydu parası da o dönemde kanalın giderinin yüzde 20-25’ini karşılayabilecek bir dönemdeydi. Bugünkü şartlarda yüzde 1’e gelmez. Ben kanalı aldıktan 1-2 hafta sonra 2 parti genel başkan yardımcısıyla bir otelde oturduk. Orada biz anlaşamadık. Onların tekliflerini kabul etmedim. Öyle bir şey müsaade etmem dedim. Üçüncü bir kişi daha vardı. Ve uzun süre Halk TV ve CHP arasında anlaşma olmadı.

"CHP SANSÜRCÜ OLAMAZ"

Uzun zaman sonra tekrar masaya oturuldu. Dediler ki ‘Biz genel başkan yardımcılarının, parti sözcüsünün, grup toplantılarımızın ve reklamlarımızın verilmesini istiyoruz’ dediler. Ben reklam haricini parasız verdim. Bunları CHP’nin açıklaması lazım. Fakat bu CHP’nin değil, ergenlik yaşını aşamamış bir genel başkan yardımcısınız… CHP de, CHP Genel Başkanı da sansürcü olamaz. Buna ihtimal vermiyorum.

"NEDEN İPTAL ETTİNİZ?"

Karanlık diye tabir ettiğim, nereden geldiği belli olmayan, çocukluk evresini geçirememiş, ergen düşüncesine sahip birisi, Atatürk’ün kurduğu partide genel başkan yardımcısı olamaz.

Nereden geldiği, kime hizmet ettiği belli olamayan, o koltuğa nasıl oturduğu belli olmayan şahsa soruyorum: Neden iptal ettiniz? Bu anlaşmayı suç unsuru olarak lanse ediyorsanız başka yerlerle de bu anlaşmayı yaptınız mı, yaptıysanız iptal ettiniz mi? CHP’ye sormuyorum, o şahsa soruyorum."