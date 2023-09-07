Fatih Altaylı: "TRT’nin Ulus’taki boğaz manzaralı arazisinin satışa hazırlandığı söyleniyor"

Fatih Altaylı, TRT'nin deprem riski sebebiyle boşalttığı İstanbul Ulus'taki arazinin satışa çıkarılacağını öne sürdü. Altaylı, "Bana sorarsanız yeni sahibi şimdiden bellidir de, bizim henüz haberimiz yoktur. Ne olsa İstanbul’da ve hatta Türkiye’de bundan daha 'kupon' arazi yok" ifadelerini kullandı.

TRT'nin deprem riski nedeniyle boşaltılan İstanbul Ulus'tali arazinin satışa hazırlandığı öne sürüldü.

Gazeteci Fatih Altaylı, bölgenin metruk hale geldiğini ve satışa hazırlandığını iddia etti. Altaylı, "Ulus’taki boğaz manzaralı muazzam arazinin ise satışa hazırlandığı söyleniyor. Tamamı boğaz manzaralı Kuruçeşme-Ortaköy sırtlarındaki arazinin birkaç milyar dolar değerinde olduğu ve herkesin ağzını sulandırdığı bir gerçek. Bana sorarsanız yeni sahibi şimdiden bellidir de, bizim henüz haberimiz yoktur. Ne olsa İstanbul’da ve hatta Türkiye’de bundan daha 'kupon' arazi yok" ifadesini kullandı.

Altaylı, TRT'nin boşaltılan bir askerî tesisin içindeki ormanlık alana inşa edilecek yeni yerine taşınacağı bilgisini paylaştı.

TRT yayınlarını uzun zamandır Katarlılara ait Bein Connect tesislerinde gerçekleştirdiği biliniyor.

Katarlılara ne kadar kira ödendiği konusu Meclis’te de gündeme geldi ve sorular her seferinde yanıtsız bırakılmıştı. Geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel KİT Komisyonu’nda ”Ayazağa’da Digitürk’e ait bir binanın iki yıllığına kiralandığı doğru mu? Doğru ise bu bina için ne kadar para ödeniyor?” soruları yanıtsız kalmıştı.