Fatih Altaylı’dan ‘iktidarın kiraladığı gazeteciler’ iddiası: Çok emin kaynaklardan duydum

Gazeteci Fatih Altaylı, iktidarın kamu kaynaklarından bazı gazetecilere para aktardığını, söz konusu isimlerin yerel seçim sürecinde muhalefetin adaylarını yıpratma görevini üstleneceğini söyledi.

Gazeteci Fatih Altaylı, iktidarın bazı kamu kaynaklarından bazı gazetecilere para aktardığını söyledi.

Altaylı'nın aktardığına göre, iktidarın para aktardığı gazeteciler 31 Mart yerel seçim sürecinde muhalefetin adaylarını yıpratma görevini üstlenecek.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında bugün yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Bunu söyleyip söylememeyi epey düşündüm aslında. Bunu Ahmet Hakan için söylemiyorum. Ahmet Hakan zaten bu konuda görevli olduğunu geçmişte sayın Erdoğan ile yapmış olduğu bir televizyon programında 'Ahmet bey gereğini artık siz yaparsanız' diyerek bu konuda görevli olduğunu biliyorduk. Son günlerde çok sağlam kaynaklardan duyduğuma göre birtakım muhalif gibi görünmesi muhtemel gazetecilere, Türkiye'yi Tanıtma Fonu'ndan ya da bir iki tane daha kamu kaynağından para aktarılmış. Bunların seçim döneminde muhalefetin adaylarını yıpratma ya da muhalefetin adaylarını zora sokacak birtakım önerilerde bulunma görevini üstleneceğini çok emin kaynaklardan duydum."

