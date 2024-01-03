Fatih Altaylı’ya hapis cezası

ultrAslan taraftar grubu lideri Sabahattin Şirin'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Fatih Altaylı'ya 7 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı. T24'ün haberine göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.

ALTAYLI'YA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy için "Eline sağlık" yazdığı paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Altaylı'nın 24 Aralık 2023'te YouTube'da yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan da resen ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, bugünkü yazısında gidip ifade vereceğini açıklamış; kendisini hedef gösterenlere de yanıt vermişti.

Altaylı'yı hedef gösterenler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da vardı. Kütahyalı, Altaylı hakkında "devlet içi hazırlıkların sürdüğünü" iddia etmişti.

Kütahyalı, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Çok ilginç bir vaziyet var… Fatih Altaylı ile ilgili DEVLET içi hazırlıklar sürüyor bu saatte bile… Telefon trafikleri hızlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da hareketlilik var. Benim de Serap Çil olayında tanık olarak ifademi rica ettiler. Bu iş nereye doğru gidiyor?

Altaylı’ya bir şeyler olacak ama ne olacak ben de bilmiyorum… İslam Bayrağı taşıyan dindar amcanın oğlu yaşındaki çocuk tarafından ağzının burnunun kırılması ve bu şiddeti Altaylı’nın övmesi DEVLET içinde Müslüman kanatta, hatta Milliyetçi-Muhafazakar kanatta şalterleri attırmış.

Fatih Altaylı bir açıdan DEVLET’in emrindedir. Örn: Metin Gürcan’ın tutuklanmasının zeminini DEVLET’in talimatıyla Altaylı yaptı… Fakat bir açıdan deli bir tiptir. 'Eline sağlık' olayında sınırları aştı. DEVLET’in Müslüman-muhafazakar kanadı Altaylı’nın tutuklanmasını istiyor…

Fatih Altaylı’nın Serap Çil dosyası raftan indirildi… Şeyh Sait ve Metin Gürcan olayında DEVLET’in emrini yaptığı için 'dokunulmaz' olduğunu düşünüyor Altaylı. Rejim’in Müslüman ve muhafazakar kanadı ise tutuklanmasını istiyor. Bakalım bu Devlet için kavgada kim galip gelecek?"