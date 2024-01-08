Fatih Camisi imamı bıçaklandı

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.​​​​​​​

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran Ö.S’nin bıçakladığı Fatih Cami imamı Galip Usta’nın hastanede tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin olduğunu duyurdu. Valilik açıklamasında, “Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır” denildi.

İstanbul Valiliği, camide yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. İstanbul Valiliği açıklaması şöyle:

“08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır.

Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır.”