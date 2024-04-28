Fatih Erbakan 'belediye protokolü'nü açıkladı, LGBTİ+'ları hedef gösterdi!

Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkanları ile toplantı yapan Fatih Erbakan, LGBTİ+ları hedef alarak "Nesillerimizi tehdit eden LGBT projesiyle en etkili şekilde mücadele edilecek" dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisine bağlı belediyelerin nasıl çalışacağını anlatan "Ahlaklı Belediyecilik Protokolü"nü açıklarken LGBTİ+ bireyleri hedef aldı.

Erbakan, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı öncesinde konuştu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde il, ilçe ve belde başkanlıkları olmak üzere toplam 63 belediye başkanlığını kazandıklarını anımsatan Erbakan, hazırladıkları 24 maddelik "Ahlaklı Belediyecilik Protokolü"nü açıkladı.

"TEMSİL GİDERLERİ SIFIRLANACAK"

Fatih Erbakan, protokole göre, belediyelerin yönetiminde yolsuzluğa asla müsaade edilmeyeceğini, tüm faaliyetlerin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütüleceğini, rüşvete kesinlikle geçit verilmeyeceğini söyledi.

Belediye gelir-gider tablolarının binalara asılacağını, internet sayfasında ilan edileceğini, tören, temsil, ağırlama ve konaklama giderlerinin çok zorunlu haller dışında tamamen sıfırlanacağını sıralayan Erbakan, çalışmayan kişilerin durumunun tespit edilerek işine son verileceğini de açıkladı.

İmar planlarında yapılacak değişiklik ve düzenlemelerde mahalle sakinlerinin, ilgili STK'lerin ve meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınacağını, belediye hizmetlerinin herkese adil şekilde ulaştırılacağını, vatandaşın belediye başkanına ulaşabileceğini dile getiren Erbakan, protokol kapsamındaki diğer uygulamaları ise şöyle sıraladı:

"LGBT PROJESİYLE EN ETKİLİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDİLECEK"

"Sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlarımızla ilgili özel çalışma yapılacak ve hiçbir belediyemizde sokakta yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engellinin sahipsiz bırakılmasına müsaade edilmeyecek. Uyuşturucuyla mücadele edilecek ve gençlerimizin, sokaklarımızın, parklarımızın uyuşturucu tacirlerinden korunması için her türlü tedbir alınarak çalışma yapılacak. Nesillerimizi tehdit eden LGBT projesiyle en etkili şekilde mücadele edilecek, gençlerimizin, çocuklarımızın bu felaketten korunması için gerekli çalışmalar yürütülecek.

"SOKAK HAYVANLARI SAHİPLENDİRİLECEK"

Sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesi, sahiplenilmeyen ve tehlike arz eden hayvanların da oluşturulacak yüksek standartlı barınaklarda veterinerler gözetiminde hayatlarına devam etmesi sağlanacak. Yeni istihdam alanları oluşturulacak. Esnaf ve çiftçilerimizi desteklemek için bütçe imkanları çerçevesinde projeler geliştirilecek."