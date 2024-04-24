Fatih Erbakan: Cumhur İttifakı'nda değiliz herhalde, onlar öyle söylüyorlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar" yanıtını verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna, "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik” dedi.

Partisinin yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı" diye konuştu.

Erbakan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin ise, "Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım. Onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla, hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL’DA VAZİYET DEĞİŞMİYORDU’

"Siz İstanbul'da aday çıkarmasaydınız da vaziyet değişmiyordu" şeklindeki değerlendirmeye karşılık da Erbakan, "Değişmiyordu. 11 puan fark var. Bizim de 2,6" ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile seçimden sonra görüşüp görüşmediğine dair soruya Erbakan, "Görüşmedik" yanıtını verdi.

‘ANLAŞAMADIK’

Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık" karşılığını verdi.

‘KÜRECİL’İ KAPATALIM’

Malatya'daki Kürecik Radar Üssü ile ilgili de itirazları olduğuna işaret eden Erbakan, "Oradan alınan istihbaratların ABD ve İngiltere üzerinden İsrail'e fayda sağlayacak şekilde kullanılması... O nedenle Kürecik'i de kapatalım; 'Neden biz bunlara istihbarat sağlayacağız?' diye soruyoruz" ifadesini kullandı. Bu konuyu yarın Meclis'te düzenleyecekleri basın toplantısında da ifade edeceklerini açıklayan Erbakan, şunları söyledi:

"Gidip orada savaşamıyorsak bile bu yaptırımları uygulamamız lazım. Ticaretin kısıtlanması bir adımdı ama Kürecik de öyle. Biz bağımsız, egemen bir devletiz; niye onlara istihbarat verelim, bu kadar katliam ve vahşet gözümüzün önündeyken? Kapatılmasını istiyoruz."

‘DEĞERLENDİRİP TAVIR SERGİLEYECEĞİZ’

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, "Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım. Onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla, hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz" yanıtını verdi.

‘3 MİLYONUN ÜZERİNDE OY ALDIK’

Sorulması üzerine Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının beklentilerinin altında gerçekleştiğini anlatan Erbakan, "Biz sahada çok daha yüksek bir teveccühle karşı karşıyaydık. İl Genel Meclisinde yüzde 6,98, belediye başkanlığında 6,2 oy almışız. 110 ilçede yüzde 10'u, 140 ilçede de yüzde 20'yi geçmişiz, 20 ilde de yüzde 10'un üzerinde ve 3 milyonun üzerinde bir oy..." değerlendirmesini yaptı.