Fatih Erbakan'dan AKP'ye: Bizim kimseye diyet borcumuz yok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ortağı AKP’ye seçim sürecinde imzalanan protokolü anımsatarak desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını belirtti ve “Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var” dedi. Erbakan, ayrıca, hükümete “Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez” sözleri ile tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimde protokol imzaladığı AKP’yi ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi.

Erbakan, Ankara'da bir otelde düzenlenen ve 100'den fazla sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı "Adalet için Refah'ta Birleşiyoruz" programında konuştu.

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı ile imzaladıkları mutabakata değinen Erbakan, verdikleri desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını, milletin maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini şart olarak ortaya koyduklarını belirtti.

Erbakan, "Ekonomik, sosyal, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat metnine koyduk. Bunların imzalanmasıyla bu desteği sağladık. Bundan sonra da bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİN MAĞDURİYETLERE KULAK TIKAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Milletin 22 yıl boyunca istediği kadar yetki ve zamanı AK Parti'ye verdiğini aktaran Erbakan, hiçbir mazeretin ve gerekçenin arkasına sığınmadan milletin taleplerini yerine getirecek adımların atılması gerektiğini anlattı.

Bugün ülkenin çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin kulak tıkamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Erbakan, "Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez" diye konuştu.