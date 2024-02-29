Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a yanıt: 'Nebi Hatipoğlu' örneğini verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ya bizden ayrılmış olanlar veyahut bize karşı tavır içinde olanları çıkardılar" sözlerine yanıt verdi. Nebi Hatipoğlu örneğini veren Erbakan, "Bunlar siyasetin içinde olan şeyler" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Suat Kılıç, Dikmen Sokullu Semt Pazarı'nda dün vatandaşlarla bir araya geldi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Fatih Erbakan, Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın AKP'den istifa ettikten sonra Yeniden Refah Partisi’nden aday olmasına da değindi.

"Bu siyasetin içerisinde olan bir şey" diyen Erbakan, "Bizim de Yeniden Refah Partisi olarak o bölgede etkili, güçlü, potansiyel sahibi insanların adayımız olmasını istememiz gayet doğal" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a verdiği yanıtta İYİ Parti'den AKP'ye geçip Eskişehir adayı olan Nebi Hatipoğlu'nu anımsatan Erbakan, "Bir İYİ Parti milletvekili de biliyorsunuz İYİ Parti'den istifa etti, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Bunlar siyasetin içinde olan şeyler. Dolayısıyla biz de en yüksek oyu almak için ve bu oyu alarak da tabii belediyelerde milletimizin derdine derman olup hizmet edebilmek için bir mücadele içerisindeyiz. Bununla ilgili bunları söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı sorulan Erdoğan, "Yeniden Refah tavrını zaten biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil" demişti.

Erdoğan, şöyle devam etmişti: "Adeta milletvekili seçimlerindeki durumda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde şu anda kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerden, ya bizden ayrılmış olanlar veyahut bize karşı tavır içinde olanları çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Kürsüde de sirk cambazı ifadesini kullandınız" demesi üzerine Erdoğan, "Ben onların adını anmadım. Kendine gel" ifadelerini kullanmıştı.