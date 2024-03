Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine, "İstanbul’da Millet İttifakı’nın hepsi ayrı aday çıkarıyor. Öyleyse bu tarafta da mutlaka bir birliktelik olacak diye şart yok" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Malatya'da yaptığı açıklamada, "Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz" demişti.

Bursa’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, "hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için yola çıkmadıklarını" ifade etti.

"Diğer tüm siyasi partiler de böyledir" diyen Erbakan, şöyle devam etti: "O zaman anketlerde, diğerleri kısmında olan partilere ‘siz niye seçime giriyorsunuz. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Sizi seçime sokmuyoruz mu?’ diyeceğiz. Hatta bunu daha da ileri götürüp, anketlerde ilk iki sırayı alan partiler dışında kimse seçime giremesin. Çünkü dolaylı olarak birine kaybettirip, birine kazandıracak. ‘Sen kendin kazanamıyorsun. Öyleyse seçime girme’ denir mi? Böyle demokrasi, çoğulculuk, çok seslilik, seçim ve ülke olmaz. Her siyasi parti doğal olarak kazanma iddiasıyla seçimlere giriyor. Milletin huzuruna çıkıyor. İsterse yüzde 0,1 olsun. Her seçim bölgesinde seçime girme yeterliliği olan her partinin adaylarını gösterme hakkı vardır."

"MİLLET İTTİFAKI'NIN HEPSİ AYRI ADAY ÇIKARIYOR"

Karşı blokta veya muhalefette 14 Mayıs’taki gibi bir birliktelik olmadığını hatırlatan Erbakan, "Şu anda, 'Bir ittifakla yarışıyoruz. Biz bunlarla tek başımıza yarışmayalım. Siz bize destek olun' denecek bir durum da yok. İstanbul’da Millet İttifakı’nın hepsi ayrı aday çıkarıyor. Öyleyse bu tarafta da mutlaka bir birliktelik olacak diye şart yok. Bizler hem milletimizin hem de teşkilatımızın isteği doğrultusunda, hem de bunun bir beka seçimi olmaması gerçeği doğrultusunda böyle bir karar aldık" diye konuştu.