Fatih Erbakan: İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli teller Türkiye'den gönderiliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gazze konusunda iktidarın etkili hamleler yapmadığını söyledi. İktidarı eleştiren Erbakan, "İsrail’in Müslümanlar giremesin diye Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri Türkiye’den, İsrail’e biz gönderiyoruz. Bunu demeye biz utanıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün (17 Mart) partisinin Karabük mitingine katıldı.

Erbakan, Kemal Güneş Caddesi'ndeki mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam ettiği saldırılara değinen Erbakan, iktidarı Gazze konusunda etkili hamleler yapmamakla eleştirdi.

Gazze’de sivillerin su ve yiyecek sıkıntısı çektiğini söyleyen Erbakan, iktidarı Gazze konusunda yetersiz kalmakla suçlayarak, "İsrail'in Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli tellerin Türkiye'den gönderildiğini iddia etti.

Erbakan, şunları söyledi:

"Bırakın, Filistin’e gıda yardımı, insani yardımı ulaştırmayı, biz harıl harıl İsrail ile ticarete devam edip ihracatımızı devam ettirip İsrail’in Müslümanlar giremesin diye Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri Türkiye’den, İsrail’e biz gönderiyoruz. Bunu demeye biz utanıyoruz. Filistin’in, Kudüs’ün Gazze’nin hamisi olan Osmanlı’nın torunları olan bizlere, Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışıyor mu? 7 Ekim'den bu yana Türkiye'den İsrail'le 8 milyon TL değerinde dikenli tel ihracatı yapıldı. Müslümanlar Mescidi Aksa’ya girmesinler diye siyonist rejim Mescidi Aksanın etrafını Türkiye’den giden dikenli tellerle çeviriyor."

Üye sayısının 476 bine ulaştığını ifade eden Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir, inşallah. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi’ni üye sayısı anlamında yakaladık 480 bindelerdi. Onları ve 500 bin seviyesindeki İYİ Parti'yi de seçime kadar, 15 gün içerisinde geçeceğiz. Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz. Birkaç ay içerisinde bu tempoyla 1 milyon üye hedefine de ulaşacağız. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028’de iktidar olacağız inşallah. Anketler, yüzde 0.3-5 veren anketler bu seçimde yüzde 7, 8 veriyor. 0.5 verirken biz yüzde 3 aldık. Şimdi yüzde 7 verdiğine göre yüzde 30’a yakın oy alacağız" iddiasında bulundu.