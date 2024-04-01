Fatih Erbakan: Yüzde 8,7 oy aldık, 69 belediye kazandık
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada 1 büyükşehir, 1 il, 43 ilçe ve 24 belde kazandıklarını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan , yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada yüzde 8,7 oy aldıklarını ve 69 belediyeyi kazandıklarını söyledi.
Erbakan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
“Partimiz Türkiye genelinde yüzde 8,7 oy oranına ulaşmış bulunmaktadır.
Yeniden Refah Partimiz, 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni ve Yozgat Belediyesi’ni Yeniden Refah Partimiz kazanmıştır.
43 ilçe ve 24 belde belediyesini yine Yeniden Refah Partimiz kazanmıştır.
Toplamda 69 belediyeyi Yeniden Refah Partimiz kazanmış oluyor.”