Fatih Erbakan’dan İsrail’e ihracat kısıtlamasına ilişkin açıklama

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Gazze'ye saldırıları süren İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasının çok geç yapıldığını vurgulayarak, bu kısıtlamanın genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Bakanlığı’nın Gazze’de katliam yapan İsrail’e yönelik getirdiği ihracat kısıtlamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Erbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan soykırım karşısında ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’ başta olmak üzere, Türkiye’den İsrail’e sevk edilen 54 maddeye kısıtlama getirilmesi bugüne kadar çocuk katili Siyonist rejim ile yapılan ticaretin boyutunu, olayın vehametini açıkça gözler önüne sermiştir. Aziz milletimizin bu konudaki hassasiyetinde ne kadar haklı olduğu görülmüştür.”

'SON DERECE GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR'

Saldırılardan yaklaşık 6 ay sonra alınan bu kararın 'geç' olduğunu belirten Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özellikle de Gazze katliamlarında kullanılmış olması kuvvetle muhtemel olan ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’nın Türkiye’den gönderilmiş olması tam bir felakettir. Diğer taraftan bu karar 35 bin masum insan katledildikten sonra alınmış, son derece geç kalınmış bir karardır.”

'KISITLAMALAR ARTIRILMALI'

Erbakan, kısıtlamaların daha da fazla arttırılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Hükümet’in sadece bu ilan edilen 54 madde ile yetinmeyip, diğer tüm ticari alanlarda da İsrail’e yönelik kısıtlama getirmesi, İsrail’i füze saldırılarına karşı korumak için kurulmuş olan Malatya Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması ve İncirlik Üssü üzerinden İsrail’e yönelik muhtemel silah ve mühimmat sevkiyatının da durdurulması konusunda önleyici tedbirleri acilen alması gereklidir.”

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

İsrail’e Türkiye üzerinden sevkiyat yapması muhtemel diğer ülkelere karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ve Türk hava sahası, karayolları ve denizler üzerinden İsrail ile ticarete izin verilmemesini söyleyen Erbakan, şunları kaydetti: “Türkiye öncülüğünde D-8 ülkeleriyle acil olağanüstü toplantı yapılarak İsrail’e yönelik kapsamlı önleyici tedbirlerin alınması da sağlanmalıdır. Bütün bunlarla birlikte, 2004 yılının Haziran ayında ABD’nin Georgia eyaletinde yapılan G-8 zirvesinde ABD’nin, ’Genişletilmiş Büyük Ortadoğu’ projesi kapsamında ortaya koyduğu: ‘Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı ve 'Ilımlı İslam' kavramının sözcülüğü görevlerini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görevlerini bir an evvel iade etmesi de milletimizin arzusudur.”