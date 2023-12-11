Fatih Karagümrük Erdem'i yolladı, Şota Arveladze ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.



Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Alparslan Erdem. Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak bir çok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

19 MAÇTA GÖREV YAPTI

Alparslan Erdem, Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak 19 maçta görev yaptı. 35 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

ARVELADZE İLE ANLAŞMA

Erdem'demle yolları ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.