Fatih Karagümrük ile Hatayspor golsüz berabere kaldı
Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 5’inci hafta karşılaşmasında Hatayspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 5’e, Hatayspor ise 7’ye yükseltti.
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede iki takımın da hücumları sonuç vermedi maç 0-0 sona erdi.
2’nci dakikada Rohden’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mendes’in yaptığı ortaya hareketlenen Serdar Dursun’un uçarak yaptığı kafa vuruşunda yere çarpan top üstten dışarı gitti.
35’inci dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Lasagna, savunma arkasına sarkan Rohden’e pasını yolladı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rohden’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
51’inci dakikada Lamkel Ze’nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Strandberg’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dituro’da kaldı.
68’inci dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Aburjania’nın ceza sahası içerisine yolladığı topa hareketlenen Dadashov, ceza sahası içi sağ çaprazında Ceccherini’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
73’üncü dakikada Lamkel Ze’nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu takip eden Rivas’ın vuruşunda meşin yuvarlağı savunma engelledi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Bashiru’nun vuruşunda kaleci Dituro, gole izin vermedi.
90+2’nci dakikada Hatayspor etkili geldi. Aburjania’nın pasıyla sağ kanatta son çizgiye inen Kamil Ahmet, pasını yerden penaltı noktası üzerindeki Görkem’e verdi. Bu oyuncunun bekletmeden müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi.