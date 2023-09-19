Fatih Karagümrük ile Hatayspor golsüz berabere kaldı

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 5’inci hafta karşılaşmasında Hatayspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 5’e, Hatayspor ise 7’ye yükseltti.

Spor 19.09.2023 00:11 Giriş: 19.09.2023 00:11

Güncelleme: 19.09.2023 00:14 Kaynak: DHA

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