Fatih Karagümrük yeni teknik direktörünü buldu

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 29. haftasında dün oynanan maçta Trabzonspor'a 5-1 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze istifa etti.

Kırmızı siyahlı kulüpte Gürcü teknik adamın yerine Tolunay Kafkas getirildi.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.