Fatih Maçoğlu’ndan Fatih Portakal’a ‘concon’ yanıtı

Fatih Mehmet Maçoğlu, kendisinin Kadıköy adaylığını eleştirirken Kadıköy’de yaşayanlara “concon” diyen spiker Fatih Portakal’a verdiği yanıtta, “Kimse Kadıköylülere kendince sıfatlar yakıştırarak hakaret etmemeli, bunlar bizim doğru bulduğumuz ifadeler değil” dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, kendisini eleştiren ve Kadıköylüler hakkında “concon” ifadesini kullanan haber spikeri Fatih Portakal’a tepki gösterdi.

Kamuoyunda “komünist başkan” olarak bilinen ve Kadıköy’de seçim çalışmalarına başlayan Maçoğlu, soL Haber’e yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde adaylığımızı destekleyen kurumların da katılacağı bir halk toplantısı da yapacağız ama biz şimdiden Kadıköylüler’le buluşmaya başladık. Kadıköy’ün ihtiyaçları, halkın yaşadığı sorulara dair konuşuyoruz” dedi.

Kadıköy halkı için kullanılan “concon” ifadelerini yanlış bulduğını belirten Maçoğlu, “Kimse Kadıköylülere kendince sıfatlar yakıştırarak hakaret etmemeli, bunlar bizim doğru bulduğumuz ifadeler değil” mesajı verdi.

Sözcü TV spikeri Fatih Portakal, Maçoğlu’nun adaylığını eleştirerek, “Ne yapacaksınız Kadıköy’de, sokağa çıkıp arkadaşlar devrim yapıyoruz mu diyeceksiniz? Orada ‘conconlar’ oturuyor zaten, bahçeye domates mi ekeceksiniz? Ne yapacaksın?” ifadelerini kullanmıştı.