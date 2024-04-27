Fatih Mehmet Maçoğlu arı yetiştiriciliğine başladı

31 Mart yerel seçimlerinde TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, yerel seçimlerin ardından memleketi Dersim'e dönerek arı yetiştiriciliğiyle ilgilenmeye başladı.

Önceki dönem Dersim Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, arı yetiştiriciliğine başladı.

Maçoğlu, arkadaşlarıyla birlikte 600 arı kovanı bulunduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, arı bakımı ve bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara arılarını göndermeyi planladığını açıkladı.

Maçoğlu, bu çalışmalarla doğayı koruyan ve ekolojiyi destekleyen üretim biçimlerini teşvik etmeyi ve bu sürecin bir parçası olmayı hedefliyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı… pic.twitter.com/djZUYIgaRM — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) April 24, 2024

Maçoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız.”