Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan ‘borç tartışmaları’na yanıt

2019 yılında Dersim’de belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin borcuna ilişkin sosyal medyadaki iddialara yanıt verdi. Maçoğlu, "Belediyeyi kayyumdan devraldığımızda 37 ayda kapatabilinen borç şu an 12 ayda kapatılabilmektedir" dedi.

2019 yılında Dersim’de Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, Dersim Belediyesi’nin borcuna ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

Maçoğlu, belediyeyi toplam 73 milyon TL borç ile devraldıklarını belirterek, 2024 yılında toplam borcun 189 milyon TL olduğunu söyledi.

Maçoğlu, borçta yaşanan artışın enflasyon ve kurda yaşanan artışa bağlı olduğunu bu durumun da borç faizlerini artırdığına dikkat çekti.

2019 yılında 2 milyon TL olan belediyenin İller Bankası payının, 2024 yılında 15 milyon TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Maçoğlu, “Belediyeyi kayyumdan devraldığımızda 37 ayda kapatabilinen borç şu an 12 ayda kapatılabilmektedir” ifadesini kullandı.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE KİRA GELİRLERİ PEŞİN TOPLANMIŞTI"

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında ve kamuoyunda Dersim Belediyesi'nin borç durumuna ilişkin çıkan yanıltıcı bilgiler hakkında açıklama yapma gereği duyuyoruz.

2019’da Dersim Belediyesini 68 milyon 900 bin TL borç ve 3 milyon 600 bin TL kamulaştırma sonrası gelen borçlarla birlikte toplamda 73 milyon TL'nin üzerinde bir borçla kayyumdan devraldık. Belediyeyi devraldığımızda kayyum tarafından belediyenin 3 ve 5 yıllık kira gelirleri de peşin olarak toplanmıştı.

Kayyum tarafından bırakılan borç nedeni ile gelen belediye bütçesi kesinti ile yollandığı için ilk 2 yıl gelen gelirle çalışan arkadaşların aylıkları ödenmeyecek durumdaydı.

"12 AYLIK GELİRLERLE ÖDENEBİLİR BİR BORÇ"

Bu olumsuz tablo Dersim halkının duyarlılığı, çalışan emekçilerin özverisi ve Dersim dostlarının dayanışması ile aşıldı.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz tüm halkı olduğu gibi belediyeleri de etkiledi. Enflasyon ve kur artışı hizmet üretim maliyetlerinin artmasına neden oldu. Borç faizleri arttı. 2024 yılına geldiğimizde ise Dersim Belediyesinin borcu 183 milyon TL’nin üstüne çıkmış oldu.

Belediyemizin aylık gelirleri göz önünde bulundurulduğunda 2019 yılında 37 aylık ödemeye tekabül eden borç, şu anki aylık gelirlerle 12 aylık bir ödemeye tekabül etmektedir.

Belediyeyi devraldığımızda 2 milyon TL olan İller Bankası payı şu an 15 milyon TL civarındadır. Bu durumda 25 aylık ödemeye denk düşen borç miktarı azaltılmıştır. Rakamsal olarak artan bu borç enflasyon, kur artışı, TL’nin değer kaybetmesinin bir sonucudur.

Kamuoyuna



Bazı basın yayın organlarında ve kamuoyunda Dersim Belediyesinin borç durumuna ilişkin çıkan yanıltıcı bilgiler hakkında açıklama yapma gereği duyuyoruz.



2019’da Dersim Belediyesini 68 milyon 900 bin TL borç ve 3 milyon 600 bin TL kamulaştırma sonrası gelen borçlarla… — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) April 2, 2024

Tüm bu imkansızlıklara rağmen yerel yönetimler programımızın yoksullukla mücadele başlığı kapsamında ulaşıma ve suya zam yapılmamıştır. En temel ihtiyaçlardan biri olan ekmeğe halkın ucuz ve sağlıklı bir biçimde ulaşması için çalışmalar yapılmıştır.

"ELEŞTİRİLERİ SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Belediye emekçileri ve dayanışma kolektifi ile sokak canlılarına sahip çıkılmış, kültür sanat çalışmaları aksatılmamış, kadın ve gençlik çalışmaları yürütülmüş, pandemi ve deprem gibi ağrı sürçler atlatılmış, işçilerin hakları enflasyona ezdirilmemiş, 80 yıldır tapuları verilmeyen yüzlerce aileye tapuları verilmiştir. Öğrencilere ve tüm ihtiyaç sahiplerine destek sunulmuş, ülkenin en ucuz ve parasız internet, su ve ulaşım çalışması yapılmıştır. Üretim kolektifleri desteklenmiş, istihdam alanları yaratılmıştır. Kentin tüm hizmet alanları imardan, park bahçeye, alt yapıdan, yollara, su ve ulaşımdan diğer alanlara koşullar oranında belediye emekçileri üzerinden eksiksiz yerine getirilmiştir.

Bir kez daha ifade etmek gerekirse; Belediyeyi kayyumdan devraldığımızda 37 ayda kapatabilinen borç şu an 12 ayda kapatılabilmektedir. Ayrıca kayyumun peşin topladığı kira gelirleri de artık belediyemize gelmektedir. Elbette eksikliklerimiz de olmuştur. Bu noktada da yapılan eleştirileri saygıyla karşılıyoruz.

Dersim halkı, işçi ve emekçileri ve dayanışma kolektifleri ile milyonlarca insanın emeği ile yapılan bu çalışmalar tüm ülkeye örnek belediyelerden biri olmuştur. Dersim halkının ve emekçilerin emeklerini ve çabasını görmezden gelen bu haksız karalama kampanyalarını Dersim halkının vicdanına havale ediyoruz. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış algılara itibar edilmemesini rica ediyoruz.

İnanıyoruz ki 2024 yerel seçimlerini kazanan Dersim İttifakı, Dersim halkı ile birlikte var olan olumlu çalışmaları devam ettirecek, eksiklikleri tamamlayacak ve yeni sorunlara da çözümler üretecektir. Yeni yönetimi tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz."