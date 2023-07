Fatih Portakal ekranlara dönüş için tarih verdi

Sözcü TV'den ayrılan Fatih Portakal Youtube yayınlarına 24 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Sözcü TV'de sunucu olarak çalışırken bülteninde yayınlanan bir haberi seslendiren muhabire yönelik sözleriyle tepki çeken ve bir süre sonra kanaldan ayrılan Fatih Portakal, yeniden Youtube yayınlarına başlıyacağını açıkladı.

Fox TV'den ayrıldıktan sonra Youtube'den yayın yapan Sözcü TV'ye geçince bu yayınlara ara veren Portakal 24 Temmuz'dan itibaren platforma döneceğini duyurdu.

Portakal Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımda "24 Temmuz'dan itibaren saat 11.00'de Youtube yayınlarıma başlıyorum" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Portakal, Sözcü TV'deki bülteni sırasında bir haberin seslendirmesini yapan 'Dış ses'e tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum.”

Portakal'ın sözleri tepki çekmişti.