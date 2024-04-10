Fatih Portakal kulis bilgisini paylaştı: Erdoğan, bayramdan sonra bu isimleri görevden alacak

Gazeteci Fatih Portakal bayram sonrası, seçimde hezimete uğrayan AKP'de bazı isimlerin Erdoğan tarafından fişinin çekileceğini iddia etti. İddiaya göre, iki il başkanı ve bazı bakanlar görevden alınacak.

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, canlı yayında bir kulis bilgisi paylaşarak, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin, bayram sonrasında Erdoğan tarafından görevden alınacağını iddia etti.

Portakal, "3 ya da 4 bakanın da görevden alınacağı, genel başkan yardımcılarından da bir kısmının görevden alınacağı konuşuluyor" dedi.

Portakal, şunları söyledi:

"Bir kulis bilgisi vereceğim size. AK Parti biliyorsunuz bir hezimet yaşadı, Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte. Gidiciler kimler, onları size söyleyeyim isim olarak. İstanbul İl Başkanı ile Ankara İl Başkanı, bayram sonrasında görevden alınacaklar. Bunu bir yere yazın. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe. İkisi de kaybetti. Biri Ankara'da, biri İstanbul'da. Bu iki isim, bayram sonrasında Erdoğan tarafından görevden alınacak. 3 ya da 4 bakanın da görevden alınacağı, genel başkan yardımcılarından da bir kısmının görevden alınacağı konuşuluyor. Bayram sonrasında AK Parti'de bir takım değişiklikler olacak."