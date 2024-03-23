Fatih Reşat Nuri Sahnesi yeniden inşa ediliyor

Mahir KANAAT

Muhsin Ertuğrul’un tiyatroyu geniş halk kitlelerine ulaştırma çabaları kapsamında 1961 yılında Fatih Tiyatrosu adıyla İstanbul’da açılan sahnelerden olan Fatih Reşat Nuri Sahnesi yeniden inşa ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na bağlı sahnelerden biri olan Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nin yapımına düzenlenen temel atma töreniyle başlandı

379 Koltuk kapasitesine sahip sahne 1771 m² inşaat alanına sahip. Sahnede yeni ihtiyaçları karşılayabilecek esnek meydan sahnesi kurgulandı. Sahne 5 hareketli parçadan oluşuyor. Gerektiğinde sahne derinliği artırılabiliyor ve ihtiyaca göre ön sahne aşağı inerek orkestra çukurunu oluşturuyor. Sahnenin 4 tarafına yerleştirilen teleskopik tribünler açılıp katlanarak salonun esnek kullanımına olanak sağlıyor. Sahneler zemin kotuna indiğinde ve teleskopik tribünler katlandığında 460 m²’lik net kullanım alanı oluşuyor.