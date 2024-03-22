Fatih'te 3 katlı binada yangın: 1 cansız bedene ulaşıldı

İstanbul Fatih'te, 3 katlı binada çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul'da 3 katlı bir binada çıkan yangında Abdullah K. isimli şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Molla Hüsrev Mahallesi Kalender Mektebi Sokak’taki 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken binada yapılan incelemede Abdullah K'nin (82) hayatını kaybettiği belirlendi.