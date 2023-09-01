Fatih'te 5 katlı otelde yangın paniği: 40 turist tahliye edildi

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir otelin giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, otelde konaklayan turistler de büyük paniğe yol açtı. Turistler, ekiplerin çalışmalarıyla bulundukları odalardan tahliye edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın sonrasında 40 turist alandan tahliye edildi.

Elektrik panosundan çıkan yangın, büyük bir paniğe sebep olurken, otelede bulunan turistler ise ekiplerin çalışması sonucunda otelden dışarı çıkarıldı.

Yangın, Binbirdirek Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında çıktı.

Klodfarer Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir otelin giriş katında bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada otelde konaklayan yabancı turistler dumanları görünce panikle camlara çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İtfaiye ekipleri otelin üst katlarında camlarda yardım bekleyen aralarında kadın ve çocuklarında olduğu yaklaşık 40 turisti merdiven yardımıyla tahliye etti.

Fotoğraf: DHA

Ekipler otelin elektrik panosunda soğutma çalışması yaparken, tahliye edilerek dışarıda bekleyen turistler çalışmaları endişeyle izledi.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otelin girişinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.