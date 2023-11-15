Fatih'te bir erkek evli olduğu kadını tornavidayla öldürdü

İstanbul Fatih'te Ayan Mohomed Dhoba otel odasında boğazı delici bir aletle kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Dhoba'nın evli olduğu Ahmet Y.M, ifadesinde cinayeti itiraf etti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde İngiliz uyruklu 26 yaşındaki Ayan Mohomed Dhoba isimli kadın, evli olduğu Ahmet Y.M. isimli erkek tarafından tornavida ile öldürüldü.

Mevlanakapı Mahallesi'ndeki bir otelin odasında dün saat 12.20 sıralarında Ayan Mohomed Dhoba isimli kadın, boğazı delici bir aletle kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Yapılan incelemede kadının vücudunda da delici bir aletle gerçekleştirilen yara izleri olduğu görüldü.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ayan Mohomed Dhoba'nın 11 Kasım'da evli olduğu erkekle birlikte Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Yapılan incelemede Dhoba'nın evli olduğu Ahmet Y.M.'nin otelden tek başına ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Bu gelişme üzerine 28 yaşındaki Ahmed Y.M. polis tarafından aranmaya başlandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından üzerindeki kanlı tişörtle yakalandı.

TORNAVİDA İLE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Emniyette ifadesi alınan Ahmet Y.M. kadını tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada tuvalete gizlenmiş, olayda kullanılan tornavida bulundu.

Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüpheli sorgusunda, kadının kendisine uyuşturucu kullanmayı teklif ettiği bu yüzden aralarında kavga çıktığını ve kendisini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.