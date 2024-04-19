Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı: Bir yolcu yaralandı
Fatih'te durağa yanaşan İETT otobüsü, başka bir otobüse çarptı. 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı.
Kaynak: AA
Fatih'te durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarptığı kazada 1 yolcu yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda Aksaray istikametindeki durakta bekleyen 34 HO 1308 plakalı İETT otobüsüne, arkadan gelen 34 HO 1360 plakalı İETT otobüsü çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan bir yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.
Hasar gören otobüsler ekiplerin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı.